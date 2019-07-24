قيادات بارزة تقود انشقاق داخل حركة الاصلاح الآن

أعلن 17قياديا انسلاخهم من حركة "الاصلاح الآن" التي يتزعهما القيادي الاسلامي المنشق غازي صلاح الدين العتباني، واتهمته بمهادنة النظام السابق.

وأعلن المنشقون في بيان تأسيس "التيار الثوري" وتأييدهم لقوى الحرية والتغيير، مشيرين الى انهم حاولوا مرارا حث قيادات الحركة التوقيع على وثيقة الحرية والتغيير رفضوا ذلك.

واتهم البيان قيادات الحركة بتعطيل مؤسساتها والعمل على تذويبها في جبهات داعمة للنظام البائد.

واكدت المجموعة المنشقة دعمها الكامل لوثيقة الحرية والتغيير و مدنية الدولة، وطالبت بمحاكمات لكل من فسد وأفسد الحياة السياسية والإقتصادية والمدنية وإنتهك حقوق المواطن الدستورية.