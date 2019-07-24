"مولر" يدلي بشهادته عن "الانتخابات الرئاسية"

انطلقت اليوم الأربعاء ، جلسة شهادة روبرت مولر، المحقق الأمريكي الخاص الذي تولى مهمة التحقيق في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. ويترأس الجلسة المنعقدة في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي النائب الديمقراطي جيرولد نادلر.

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