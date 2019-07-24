31 جريحاً يمنياً يتلقون العلاج في الهند على نفقة الإمارات

غادر مطار عدن اليوم الأربعاء، 31 جريحاً يمنياً لتلقي العلاج في الهند على نفقة الإمارات، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها جراء الحرب والانتهاكات المتواصلة التي تشنها الميليشا الحوثية الارهابية التابعة لايران ضدهم.



وبهذه الدفعة يصل عدد الجرحى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة في الخارج الى أكثر من خمسة الاف جريح، تم علاجهم في مستشفيات الدولة وبعض الدول العربية والاجنبية فيما قامت بتجهيز مستشفيات في العاصمة عدن والضالع والساحل الغربي لاستقبالهم والمساهمة بالتخفيف من معاناتهم وإجراء الإسعافات الأولية لهم قبل رحلتهم الاستشفائية الى الخارج.

وثمن الفريق الطبي الذي رافق الجرحى هذه المبادرة الإنسانية، مشيراً إلى أن "تكفل الإمارات بعلاج الجرحى اليمنيين يأتي في إطار العناية التي توليها القيادة للشعب اليمني والاهتمام بقضاياه ورفع المعاناة عنه وتحسين ظروفه الإنسانية".

وأعرب الجرحى عن امتنانهم للإمارات على ما تقدمه للشعب اليمني من دعم ومساندة لتخطي محنه وحرصها الدائم على رعاية المرضى عموما والجرحى بشكل خاص.