مقترح بإنشاء صندوق لدعم المصدرين

الخليج 365 :

دفعت الوكالة الوطنية للتأمين وتمويل الصادرات بمقترح لإنشاء صندوق لدعم المصدرين، فيما رحب المصدرون بقرارات منع صادر إناث المواشي.

وكشف المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين وتمويل الصادرات أحمد بابكر حمور في الاجتماع الختامي لمعوقات انسياب صادر الضأن للسعودية اليوم أن الدعم المالي المباشر يدفع بالجنيه السوداني بعد استلام حصائل الصادر لبنك السودان بالسعر الرسمي (45) جنيها، علما أن حصائل الصادر المستهدفة (4) مليارات دولار.

وقال إن المقترح لتأسيس صندوق حكومي لتحمل الدعم في حدود 10% من حصيلة الصادر تدار بواسطة السلطات الحكومية مع تحديد المصادر المالية للصندوق لتقديم الدعم الكبير للمصدرين والذي يستهدف (4) مليارات دولار بالسعر الرسمي تستخدم حسب الأولويات وما يترتب على ذلك من استقرار في سعر العملة والأثر الإيجابي على معاش المواطنين والاستقرار الاجتماعي والسياسي .

وأكد أهمية وجهود ودور المصدرين في تخفيض تكلفة سعر الصادر، لافتا إلى أن سعر الوحدة في السوق المحلي يساوي 90% من التكلفة، مراهنا على أن تخفيض التكلفة يقع على عاتق المصدرين.