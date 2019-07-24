في تصعيد جديد .. نقابة بنك فيصل تعلن الإضراب

أعلنت نقابة العاملين ببنك فيصل الإسلامي السوداني، التصعيد ورفع سقف المطالب في مواجهة الرئيس التنفيذي، معاوية الأمين محمد أحمد، رداً على سياساته في تشريد العاملين، وتجاوز الهيكل الراتبي ومخالفة اللائحة، وإيقاف الترقيات والسلفيات، ورفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المكتب التنفيذي للنقابة من أجل الوصول لحلول.

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في السياق اتخذت النقابة بحسب آخر لحظة في اللقاء التفاكري الثاني؛ الذي انعقد أمس بقاعة اتحاد المصارف السوداني مع قواعدها قراراً حددت فيه يوم الثلاثاء المقبل (إضراباً عاماً) في كل فروع البنك بالعاصمة والولايات، ما لم تنفذ الإدارة التنفيذية كل المطالب المشروعة التي دفعت بها عقب اللقاء الأول يوم 9 يوليو.. وذهبت أكثر من ذلك عندما نادت بذهاب الرئيس التنفيذي وإدارته التي تعمل ضد مصالح العاملين واستقرار المؤسسة.

على صعيد متصل تقدم عدد من مدراء الفروع والإدارات بمبادرة على هامش اللقاء، في محاولة لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر، وهو قبلت به النقابة، شريطة تلبية جميع مطالبها، وفي مدقمتها إعادة المفصولين (تعسفياً).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)