محاكمة (15) متهماً من بينهم نظاميان بحرق عربة عضو بجهاز الأمن

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شرعت محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي إبراهيم عز الدين أمس، في إجراءات محاكمة ( 15) متهماً من بينهم نظاميان أشارت أصابع الاتهام لضلوعهم في حرق عربة تخص عضو بجهاز الأمن والمخابرات، بالإضافة إلى استيلائهم على طبنجته وهاتفه، بمنطقة القلابات بالحاج يوسف عندما اعترضوا طريقه بالشارع العام.

وحددت المحكمة بحسب صحيفة آخر لحظة – جلسة نهاية يوليو الحالي للاستماع لإفادات المتحري في القضية والتي تشير تفاصيلها الأولية إلى أن الشاكي وهو عضو برتبة رفيعة بحهاز الأمن والمخابرات الوطني أثناء قيادته لعربته بالشارع العام بمنطقة القلابات بالحاج يوسف، قطع طريقه المتهمون إبان أحداث الشغب التي شهدتها البلاد عقب فض ساحة الاعتصام بالقيادة العامة، وإن المتهمين قاموا بإتلاف عربة الشاكي وحرقها، وجردوه من سلاحه وهاتفه ، وعلى ضوء ذلك دون الشاكي بلاغا بالحادث ، وكثفت المباحث تحرياتها والتي قادت للقبض على المتهمين ومن خلال التحقيق معهم اتضح أن من بين المتهمين (نظاميان) ومتهم من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي عثر بحوزته على هاتف الشاكي الذي يقدر قيمته بـ(15) ألف جنيه، وباكتمال كافة التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)