قوى التغيير تحشد للخروج في مظاهرات “الخميس” رفضا للمحاصصة الحزبية

التاريخ: 24-يوليو-2019
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دعت قوى “إعلان الحرية والتغيير” في السودان، إلى تنظيم مسيرات يوم الخميس، في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن، “رفضاً للمحاصصة الحزبية”.
جاء ذلك في بيان لـ”قوى التغيير” قائدة الحراك الاحتجاجي، الأربعاء، بحسب وكالة الأناضول .
وورد في البيان: “شعبنا، كما عهدتنا مذعنين لقرارك، ستكون شعارات مواكبنا (مسيراتنا) يوم الخميس كما تحب وترضى، وستتضمن شعار الالتزام بإعلان الحرية والتغيير، ورفض المحاصصة الحزبية”.
وأضاف: “ستكون دورنا ومقارنا مفتوحة لكل زائر مرحبين، فنحن من الشعب وإليه وهذه الجماهير قائدة لا منقادة”.
يأتي ذلك عقب دعوات وجهها ناشطون خلال اليومين الماضيين، لتنظيم مواكب تتوجه لمقر “تجمع المهنيين” بالخرطوم، للمطالبة بالالتزام بميثاق “إعلان الحرية والتغيير” إثر تداول أنباء عن ترشيح حزبيين لمناصب وزارية بينها رئاسة الوزراء.
وشددت قوى التغيير على التزامها بميثاق “إعلان الحرية والتغيير”، والتأكيد على الالتزام بحكومة الكفاءات الوطنية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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