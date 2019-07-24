إبراهيم الأمين: تشكيل الحكومة سيساعد على تفكيك النظام البائد

التاريخ: 24-يوليو-2019
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قال الدكتور إبراهيم الأمين القيادي والعضو المفاوض في قوى الحرية والتغيير، إن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه مع المجلس العسكري شكل نقطة فاصلة في الوضع السوداني.
وقال الدكتور إبراهيم الأمين في تصريحات بحسب صحيفة الاتحاد : «إن تشكيل الحكومة سيساعد على تفكيك النظام البائد».
وأشار الامين إلى وجود تحديات كبيرة داخلية وخارجية تواجه الاتفاق وتسعى لإجهاضه، وهو مقدمة للاتفاق الشامل عبر التوقيع على الوثيقة الدستورية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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