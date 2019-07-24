لجان المقاومة بقرى المحس بالجزيرة تكشف عن تهديدات للشباب

التاريخ: 24-يوليو-2019 فى : أخبار 29 مشاهدة ﻛﺸﻔﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻗﺮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺲ، ﺑﻤﺤﻠﻴﺔ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ، ﻋﻦ ﺗﻌﺮﺽ ﺑﻌﺾ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﻬﻢ ﻭﻓﺘﺢ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺠﺎﻫﺮﺗﻬﻢ ﺑﺮﻓﺾ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻳﺰﻣﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺩﻗﻠﻮ (ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ) ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ 8 أغسطس ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺲ، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. ﻭﺍﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺻﺤﻔﻲ أﻣﺲ، ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﻠﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ. Advertisements ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، أﻣﻴﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ ﷲ بحسب صحيفة الجريدة ﺃﻣـﺲ، ﺍﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻗﻮﺑﻠﺖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﻓﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺃﺷﺎﺭ إﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻻ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺴﻘﻴﻦ ﺳﻌﻮﺍ ﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺑﻜﻞ محلياتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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