(133) موظفاً يشكون عدم التزام جهاز شؤون الخدمة بالخرطوم بإلغاء قرار نقلهم

التاريخ: 24-يوليو-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة اشتكى 133 موظفاً من عدم التزام جهاز شؤون الخدمة بولاية الخرطوم، ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015 إلى ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﻛﻌﻤﺎﻝ ﺭﻓﻊ (ﻋﺘﺎﻟﺔ) ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ، ﻋﻘﺐ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺃﻟﻐﺖ ﻓﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻗﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﺩﺍﻧﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﺑﺈﺳﺎءﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻣﺠﺎﻓﺎﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺣﺴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺃﻳﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ. Advertisements ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﻗـﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺿﺪ ﺩﻳـﻮﺍﻥ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ بحسب صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ، ﺫﻛﺮﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﻌﻴﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿـﻲ ﻭﺇﺯﺍﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻭﻣﻼﺣﻈﻴﻦ، ﻭﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺑﻤﺤﻠﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﻛﻌﻤﺎﻝ ﺑﺘﺸﻐﻴﻠﻬﻢ ﻛﻌﻤﺎﻟﺔ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﻭ(ﻋﺘﺎﻟﺔ) ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ. ﻭﺧﺎﻁﺒﺖ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ، ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﻓﻲ 5 مايو من العام ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻭﺟﻬﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ. ﻭﻁﺎﻟﺐ ﻣﻮﻅﻒ – ﻓﻀﻞ ﺣﺠﺐ ﺍﺳﻤﻪ- ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ عام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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