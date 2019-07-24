دكتور علي الكوباني: بسبب قصة شح الفحولة في السودان زميل خليجي أرسل لي: (أفاااه يا السودانيين..طلعتوا لسان فقط ما كان العشم)

كشف الدكتور السوداني علي الكوباني, عن تلقيه رسالة من زميل خليجي يتحدث فيها عن الموضوع الأبرز داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان هذه الأيام وهو شح الفحولة عند بعض الرجال السودانيين, وهو الموضوع الذي ناقشته الصحفية داليا الياس، ووجد ردود أفعال غاضبة وعرضها لانتقادات لاذعة.

وبحسب موقع النيلين فقد قال الطبيب الشرعي علي الكوباني في تدوينة له على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سألوني كمية من الاحباب عن قصة شح الفحولة الهبت فينا دي ومالك ساكت… وآخرها كمان اليوم واحد زميل خليجي قبيل رسل لي..(أفاااه يا السودانيين..طلعتوا لسان فقط..ما كان العشم) ونحن ما بنستاهل الشماتة والفضايح والله..

وتابع كوباني بحسب تدوينته التي وجدت استحسان الكثيرين: (كان ردي للكل انه بالجد ده ما وقتو… والقصة دي جزء من شغلي وتخصصي (كشف العِنّة في علم الطب الشرعي وقديما في الحكم الشرعي كانت بالرملة ).. على النعمة ممكن ادرسكم واونسكم بيها سنة..لكن معقولة يااخ..!!؟ خلاص الثورة اينعت واثمرت وحققنا المدنية وبقينا في حرية وسلام وعدالة واتفرغنا لمشاكل فراش الزوجية وسجم دلكتو..وما ادراك ما العِنّين وخوف الفتنة والخنث مشكل.

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وواصل الطبيب والشاعر المعروف: يا أحبتي ان النساء يلدن الذكور والفحول ولكن الرجال تلدها المواقف والحوبات..وهاهم بعض الذكور الجبناء قتلوا شهدائنا الكرام وهم صايمين..وبعض فحول الكلاب اغتصب حرائرنا في نهار رمضان..وما كانوا ابدا برجال.

وختم الكوباني تدوينته قائلاً: اللهم سترك ولطفك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)