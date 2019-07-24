بالفيديو.. فتاة سودانية تفاجئ مذيع مصري استضافها: انتو المصريين بتحبوا (الفلوس) ولهذا السبب بناتكم يفقدن الأنوثة

استضاف الإعلامي المصري أحمد رأفت وعبر برنامجه المتابع (مذيع الشارع) فتاة سودانية مقيمة بالقاهرة منذ ثلاث سنوات.

فإن الاستضافة القصيرة التي تمت في الشارع العام وهي الفكرة التي يقوم عليها البرنامج فقد تحدثت الفتاة السودانية عن بعض الجمل التي سمعتها من المصريين خلال فترة اقامتها, حيث قالت سمعت عدد من الجمل مثل (يلبس وفاكس على حاجة فاكسانا يعني).

وأشادت الفتاة السودانية خلال حديثها بالشعب المصري حيث قالت أحلى حاجة شوفتها في المصريين انهم (جدعان ملوك الجدعنة) لكن بالمقابل فإن أوحش حاجة عندهم انهم بحبوا (الفلوس).

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كما امتدحت الشباب المصريين وقالت بحسب موقع النيلين: الشباب الصغار شهمين ودائماً ما يبادرون بالقيام لكبار السن في “المترو” والمواصلات والسماح لهم بالجلوس.

وعن الفتاة المصرية قالت مشيدة بها: البنت المصرية بتقدر تعمل كل حاجة مثل الرجل ومتحملة المسؤولية تماماً, لكنها عادت وأكدت أن تحمل المسؤولية أفقد بعض الفتيات شيء من أنوثتهن, وهو ما دفع مقدم البرنامج للإشادة بها ووصفها بأنها أشطر بنت قابلتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)