التاريخ: 24-يوليو-2019 فى : أخبار 32 مشاهدة نفذت ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺤﺮﻱ ﻭﻗﻔﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺃﻣﺲ، ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. Advertisements ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻤﺮ ﻋﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ بحسب صحيفة الجريدة، ﺇﻥ ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺑﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺤﺮﻱ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إلى ﺗﻮﻓﻴﻖ أﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺫﻛﺮ (ﻫﺬﺍ ﻣﺪﺧﻠﻨﺎ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ ﺣﺮﻳﺔ ﺳﻼﻡ ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ). ﻭﺃﻛﺪ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻋﻨﺎﻥ، ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﺎﺋﺴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻟﻠﻮﺭﺍء ﺑﺒﻘﺎء ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺘﻮﻯ ﺑﻨﺎﺭﻫﺎ ﺟﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍء ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻧﻬﺐ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ. ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭﻟﻔﺖ إلى ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ. ﻭﻁﺎﻟﺐ ﻋﻨﺎﻥ، ﺑﻮﻗﻒ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻟﻼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻻﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﺴﺎﺩﻩ ﻣﺎﻟﻴﺎً ﻭﺍﺩﺍﺭﻳﺎً ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺬﻫﺐ إلى ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﺘﻮﺯﻉ ﻛﺤﻮﺍﻓﺰ ﻟﻼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻁﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ (الفاسدين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر وقفة احتجاجية للجنة المعلمين بالخرطوم للمطالبة بإقالة رموز النظام السابق في التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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