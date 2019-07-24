تقرير يتساءل عن أوجه صرف جمعية القرآن الكريم لمبلغ (مليون) و(160) ألف يورو

التاريخ: 24-يوليو-2019 فى : أخبار 18 مشاهدة ﻛﺸﻔﺖ مصادر أﻣﺲ ﻋﻦ ﺗﺴﺎﺅﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺻﺮﻑ ﻣﺒﻠﻎ (ﻣﻠﻴﻮﻥ) ﻳﻮﺭﻭ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻸﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ، بجانب مبلغ (160) ألف يورو ﺗﺒﺮﻉ ﺑﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍلأﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﺷﺘﻜﻰ ﺷﻴﻮﺥ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﻣﻊ ﺗﺄﺧﺮ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﻭﻋﺎﻡ ﻭﻧﺼﻒ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺃﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻣﺒﺪﺓ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﻮﺳﻰ للمصادر ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻳﻀﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 110 – 115 ﺷﻴﺨﺎً ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻧﺤﻮ 1600 حافظ للقرآن، وأضاف أن مرتب الشيخ يبلغ 1000 جنيه، ووصفه بالضعيف، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ، ﻭﻟﻔﺖ إﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺬﻟﻚ. Advertisements ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺘﻘﻦ ﺑﺤﻠﺔ ﻛﻮﻛﻮ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ أبو القاسم بحسب صحيفة الجريدة، ﺃﻥ ﻣﺮﺗﺐ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﺒﻠﻎ 300 جنيه وشكا من عدم صرف المرتبات لـ(20) شهراً. ونوه إﻟﻰ ﻅـﺮﻭﻑ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍلإﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻒ ﻭﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍأﺩﻧﻰ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍلأﺳﺮ. ﻭﻁﺎﻟﺐ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳـﻢ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻁﻼﺕ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ، ﻭﺍﺷﺘﻜﻰ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ صحي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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