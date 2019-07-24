ياسر العطا: اعادة هيكلة الجيش والدعم السريع لتكون تحت قيادة موحدة

التاريخ: 24-يوليو-2019
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كشف الفريق ياسر العطا، عضو المجلس العسكري، أنهم سيتجاوزون مسألة الحصانة لأعضاء المجلس العسكري بالتعاون مع القانونيين في قوى الحرية والتغيير، وأوضح أنهم سيعملون على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية لتكون لجمع المعلومات فقط وليس كالسابق، عندما كانت قوة قتالية ولها امتدادات أخرى.
وبشأن إعادة هيكلة القوات المسلحة والدعم السريع الذي كان في عهد الرئيس السابق قوة منفصلة، أوضح العطا أن هذه القوة ستشملها إجراءات إعادة الهيكلة بجانب القوات المسلحة لتكون تحت قيادة موحدة، ولكنه تمسك بتبعية القوات النظامية لمجلس السيادة، بعكس ما ترغب قوى الحرية والتغيير.
في وقت رحب فيه باجتماعات الحركات المسلحة وقوى الحرية والتغيير وأبدى استعدادهم لفتح الاتفاق السياسي وتأكيد إجراءات الترتيبات الأمنية لتسريح وإعادة دمج القوات المقاتلة لتنظيمات الجبهة الثورية في الجيش السوداني.
وكشف العطا بحسب صحيفة اليوم التالي، عن لقاء تعارف جمع المجلس العسكري وعبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية في جوبا، ونفى اصطفافهم ضمن محور عربي معين ضد آخر، وقال إن علاقاتهم مع أي دولة في العالم تراعي مصلحة الشعب السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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