إختفاء فنان أغنيىة (الكرب السادة) عبد الله الكردفاني في ظروف غامضة

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عبد الله الكردفاني اسم كبير في خارطة الأغنيد السوداني صدح للوطن وأبدع وتغنى للحب والعاطفة بصوته الجميل وأدائه السليم فأبدع, وكان يومياً باتحاد الفنانين وجمعته علاقة طيبة بالموسيقيين والفنانين وهو يعتبر من المبدعين الحقيقيين, هذا المبدع أثار اختفائه عن أسرته بالرميلة لحظة خروجه من منزله وحتى صار افراد أسرته في قلق دائم حيث قام أراد أسرته بتدوين بلاغ بقسم دائرة الاختصاص وقد حفيت أقدامهم في البحث عنه لانه مبدع يتمتع بامكانيات تطريبية عالية ولديه عدد من الألبومات مطروحة في الأسواق.

ومن اغنياته التي وجدت حظها في الانتشار أغنية “الكرب السادة الجابتني ليك إرادة”, وبحسب صحيفة الدار الفنان المفقود عبد الله الكردفاني كانت أسرته تتوقع سفره للقاهرة ولكن لم يسافر عندها تابعت أسرته اجراءات السفر ولم يجدوا اسمه ضمن القائمة التي غادرت القاهرة المعز وزاد قلق أسرة الفنان حيث وجدوا أبواب منزله مفنوحة وحتى الثلاجة شغالة والمروحة أيضا, وقد حفيت أقدامهم في البحث عن والدهم الفنان الكبير عبد الله الكردفاني الذي اختفى واختفت معه سيارته. نرجو آملين من كل من يعثر عليه الاتصال بقبيلة الفنانين باتحاد الفنانين لأن أسرته في أشد الشوق لرؤيته, أبحثوا معنا عن النجم الكبير عبد الله الكردفاني.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)