أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت هذا الأسبوع عن خطط لتطوير ونشر "مهمة حماية بحرية" لكنه لم يذكر سوي تفاصيل قليلة. بقيت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أطرافًا في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران ولم ينضموا إلى الحملة الأمريكية المتمثلة في "أقصى قدر من الضغط" على طهران.
صرح كريستوفر برجر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء أن بريطانيا وفرنسا "لهما وجود بحري تقليدي في الخليج" وأفكارهما بشأن المهمة ذات قيادة أوروبية تعتمد على ذلك.
وأضاف برغر إن ألمانيا تجري محادثات معهم لكن " ما زالت المداولات المفاهيمية في بدايتها". وقال إنه من السابق لأوانه مناقشة "الأشكال المحتملة للدعم أو المشاركة الألمانية"، لكن لم تتضمن المحادثات بعد دعوات للمساهمات العسكرية الألمانية.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا: خطط القوات البحرية لا تزال في مرحلة مبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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