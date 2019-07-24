ناميبيا تبني محطات لتوليد الكهرباء "220 ميجا واط" في خمس سنوات

ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة هذه المشاريع بين 2.5 مليار إلى 3 مليارات دولار ناميبي (215 مليون دولار أمريكي) في الفترة المحددة.
ووفقا لهاولوفو، سيتم استخدام الكتلة الحيوية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح لزيادة القدرة على التوليد.
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