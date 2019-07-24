تأجيل زيارة "حميدتي" لمصر بسبب الانقلاب

كشفت مصادر مطلعة أن اعتقال قيادات في الجيش، صباح اليوم الأربعاء، أثناء تخطيتهم لمحاولة انقلاب فاشلة، شملت حتي الآن كل من رئيس أركان القوات المسلحة الفريق هاشم عبد المطلب قائد المدرعات اللواء نصر الدين، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر.
وكشفت صحيفة التيار الصادرة اليوم”الأربعاء” عن أنّ الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي قد أرجأ زيارة رسمية كانت مقرّرة اليوم”الأربعاء” لنائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دلقو”حميدتي” تستغرق يومًا واحدًا.
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