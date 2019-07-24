رسميا.. ريال مدريد يعلن حجم إصابة أسينسيو

كشف فريق ريال مدريد الإسباني حجم إصابة لاعبه الشاب ماركو أسينسيو، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه الودية ضد فريق أرسنال الإنجليزي. ونشر ريال مدريد بيان على الصفحة الرسمية للنادي قائلا : "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا ماركو أسينسيو من قبل اطباء ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والهلالة الخارجية للركبة اليسرى". وتابع البيان : "وسيتم اجراء عملية جراحية للاعب في الأيام القليلة المقبلة وتحديد مدة غيابه عن الملاعب"

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