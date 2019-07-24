6000 شخص يغادرون العراق متوجهين إلى كردستان

وأوضحت المنظمة الإنسانية أنها "تضم 1586 عائلة لاجئة"، مشيرة إلى أن النزوح كان نتيجة "الوضع الأمني الهش في بعض المناطق في العراق".
وأشار بارزاني إلى أن كردستان تستوعب حاليًا حوالي 1.250.000 عراقي، و250.000 شخص من الدول المجاورة.
على الرغم من إعلان العراق النصر على داعش في ديسمبر 2017، إلا انه استمرت الخلايا النائمة في العمل في البلاد.
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