6000 شخص يغادرون العراق متوجهين إلى كردستان

أعلنت مؤسسة البرزاني الخيرية أمس أن حوالي 6000 شخص نزحوا من مختلف أنحاء العراق ولجأوا إلى إقليم كردستان خلال النصف الأول من عام 2019.

وأوضحت المنظمة الإنسانية أنها "تضم 1586 عائلة لاجئة"، مشيرة إلى أن النزوح كان نتيجة "الوضع الأمني الهش في بعض المناطق في العراق".

وأشار بارزاني إلى أن كردستان تستوعب حاليًا حوالي 1.250.000 عراقي، و250.000 شخص من الدول المجاورة.

على الرغم من إعلان العراق النصر على داعش في ديسمبر 2017، إلا انه استمرت الخلايا النائمة في العمل في البلاد.

