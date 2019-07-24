شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثر الكلام عن الفريق صلاح قوش ودوره في التغيير الذي شهدته البلاد واسفر عن الاطاحة بالطاغية عمر البشير ، ومابين قادح ومادح للرجل انقسم الناس ، ولكن غالبهم – ان لم نقل كلهم – اتفقوا علي ذكاء الرجل واستفادته من الفرص التي تسنح امامه ورأوا فيه انموذجا لقادة يعملون بجد ونشاط للوصول الي اهدافهم دون التفات لمواقف الاخرين المناوئة لهم ولمحاولات تثبيطهم وعرقلة طريقهم .

كان الفريق صلاح قوش علي رأس جهاز الامن والمخابرات الوطني حتي لحظة الاطاحة بالطاغية كما نعلم ، وقد تحدث الناس عن موقف قوي سجله الرجل من الدعوة لضرب المتظاهرين وفض اعتصام القيادة العامة بالقوة وان ادي الامر الي قتل الناس ، وقد ذكر السيد الصادق المهدي في حديثه لقناة اسكاي نيوز عربية ان اجتماعا تم قبل سقوط البشير بيوم واحد بينه والفريق قوش وقد كان هذا الاجتماع مقررا أصلا بينهم كمعارضة والفريق قوش ، ويقول الصادق المهدي ان الرجل جاء للاجتماع مصطحبا معه أحمد هارون وتحدث الاخير طالبا من الصادق ضرورة اقناع المعتصمين بفض اعتصامهم والا فسوف يتم فضه بالقوة وينقل السيد الصادق المهدي انه قال لهارون اننا ليس فقط لن ننصح بفض الاعتصام وانما سننضم الي المعتصمين واقتلونا معهم ، ويقول الصادق ان قوش اكد للحضور امام هارون ان الاعتصام لن يتم فضه بالقوة واحتد الرجلان معا فذهب الاخير للبشير يشكو اليه قوش الذي ذهب واحتمع مع اللجنة الامنية وقرروا الاطاحة بالبشير .

هذا ما قاله السيد الصادق المهدي وهذه الرواية تبين الدور الكبير والهام الذي اضطلع به الفريق قوش في هذه اللحظات الحاسمة لان الرجل لو كان يحمل نفس رؤية احمد هارون مثلا لحدثت مجازر صعبة لاسمح الله وهذا الدور الذي لعبه قوش يلزم ان ينال الاشادة والتقدير بلا شك سواء اتفقنا مع الرجل او اختلفنا معه .

رواية اخري مكملة لما نقله السيد الصادق المهدي ومفادها ان الفريق قوش ابلغ الرئيس رغبته الجلوس مع المعارضة والاستماع اليها فقال له البشير اصطحب معك الفريق ابن عوف لكن الاخير ساعة الاجتماع كان مشغولا بتنوير بعض ضباط الجيش وهاتفه لم يكن متاحا فقال البشير لقوش خذ معك هارون الذي جاء مستعليا مستكبرا وخاطب المعارضة بصلف سائلا ماهي مطالبكم قالوا له ان يتم تشكيل حكومة قومية ويلتزم البشير بعد الترشح في ٢٠٢٠ فرفض هارون مطالب المعارضة وقال لهم سنفض الاعتصام بالقوة فقال قوش هذا لن يحدث واحتد الرجلان في الكلام وذهبا كل لوجهته ولما سمع البشير بموقف قوش استدعي عبد الرحيم محمد حسين وكلفه برئاسة جهاز المخابرات الوطني وذهب عبد الرحيم ليبلغ قوش بالقرار ويستلم منه وحينها كانت الإطاحة بالبشير قد تمت وعبد الرحيم لا علم له بها ووقع الرجل في شر أعماله واعتقل وهو طريقه لتسلم قيادة جهاز الامن والمخابرات .

الفريق قوش اضطلع بدور هام في التغيير ولا بد من اقرار هذه الحقيقة سواء اتفقنا مع الرجل ام لم نتفق.