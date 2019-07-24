ولاية”جنوب كردفان” تستضيف البطولة السابعة للمصارعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تستضيف ولاية جنوب كردفان البطولة القومية السابعة لمصارعة الكبار في الثاني والعشرين من شهر أغسطس القادم. وأكد المدير العام لوزارة التربية والتوجيه صالح إبراهيم يعقوب، أن الولاية أكملت استعداداتها لقيام البطولة في الوقت المحدد.

وجاءت تصريحات صالح عقب اجتماع بأمانة الحكومة في حاضرة الولاية مدينة كادقلي، ضم والي جنوب كردفان اللواء ركن رشاد عبدالحميد إسماعيل ورئيس وأعضاء اتحاد المصارعة هناك.

وقال صالح إن الوزارة عكفت على تشكيل اللجان لوضع الترتيبات الخاصة بالبطولة التي يشارك فيها عدد من ولايات السودان.

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ولفت إلى أن الولاية شاركت من قبل ونالت الميداليات الذهبية والكؤوس، وقال “نحن نطمع أن نفوز بكأس الدورة خاصة وأن الولاية بها كل مقومات الدورة باعتبارها إرثاً تاريخياً قديماً لأهل جنوب كردفان”.

من جانبه، أوضح رئيس اتحاد المصارعة بجنوب كردفان عبدالرحمن جامع، أن البطولة تستمر لمدة سبعة أيام بمشاركة 14 ولاية عدا ولايات دارفور لعدم وجود اتحادات مصارعة بها.

وقال عبدالرحمن إن تنظيم الولاية لهذه البطولة يحقق أهداف التواصل الاجتماعي ورتق النسبج الاجتماعي وبناء السلام ونبذ العنف والاقتتال، فضلاً عن تحريك الاقتصاد في الأسواق والصناعة.

وطالب بإنشاء حلبات للمصارعة خاصة وأن بالولاية حلبة واحدة بمحلية الدلنج، مشيداً بوقفة الوالي ودعمه لقيام البطولة التي تشكل موروثاً ثقافياً لشعب جنوب كردفان.