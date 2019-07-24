تصدير إبل للإمارات وقطر إكراميات لـ(الشيوخ والأمراء)

الخليج 365 :

كشف كبير مصدري الماشية في الولايات الشرقية علي عوض الباري، عن قيام بنوك باستخراج فورمات صادر تفوق (1000) طن.

وذكر الباري أمس، أن تلك الشركات لا تمتلك نشاطاً سابقاً في صادرات الماشية، وعد في ذات الوقت إلغاء تصدير إناث الماشية وتقييد تصدير الذكور تحولاً كبيراً في تنظيم عائدات الصادر وإبعاد الشركات الوهمية المتلاعبة بالحصائل.

وفي سياق متصل وبحسب صحيفة الإنتباهة، فإن صادرات الإناث من الإبل في عام 2018م تجاوزت (15) ألف رأس من كسلا عبر البر وتقدر بنحو 90% منها إلى دولة مصر مقابل (10%) لدولتي الإمارات وقطر كانت تتم في شكل (إكراميات ومنح وهدايا) عن طريق مطار الخرطوم لـ(الشيوخ والأمراء).