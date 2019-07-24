وزارة التجارة : مَنع تصدير إناث المواشي يحفظ الصادرات من الاستنزاف

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أَكّدَ وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبد الرحمن عجب، أنّ قرارات المجلس العسكري بشأن مَنع تصدير إناث المواشي يُصب في مَصلحة البِلاد وصَادراتها، وأعلن مُواصلة الوزارة مُتابعاتها لحركة الأسواق.
وقال عجب حسب (أس. أم. سي) أمس، إنّ هذه القَرارات من شأنها حِفظ صَادرات البلاد من الثروة الحيوانية من الاستنزاف، ووصفه بالقرار المُــــــــــوَفّق، ويُصب في مصلحة الثروة الحيوانية وصادراتها.
وفي السِّياق، أَكّدَ عجب مُواصلة الفرق التي كوّنتها الوزارة لعملها في مُتابعة حركة الأسواق بصورةٍ دوريةٍ لرصد أسعار السلع، وأشار إلى أنّ الوزارة سترفع تقريرها للجهات العُليا لإصدرا قراراتٍ بشأن ضبط الأسعار والسُّلع بالأسواق.
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