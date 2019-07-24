عروس سودانية تقدم بلاغا بتهمة الاعتداء بعد مسك زوجها إصبع يدها.!

الخليج 365 : قدمت عروس سودانية بلاغا ضد زوجها بعد نقاش حاد ادى الى الاعتداء عليها من قبل الزوج العريس الذي لم يمضى زواجه أسابيع قليلة .

وفي التفاصيل أوقعت محكمة جنايات ببحري عقوبة الغرامة مبلغ ثلاثة ألف جنيه وذلك على إثر الخلاف الذي وقع بين الزوج وعروسته التي لم يكمل زواجهما الشهر الأول, وبحسب صحيفة الدار كانت العروس تستعد للذهاب إلى إحدى المناسبات إلا أن نقاشاً وقع بين العرسان أدى إلى إمساك العريس بأصبع العروس وثنيه مما ادى لإصابة العروس في اصبعها لتقوم بتدوين بلاغ في مواجهة عريسها وبعد نظر البلاغ بواسطة المحكمة صدر الحكم بإدانة الزوج بالغرامة.

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