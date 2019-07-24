القمة في سباق مع الزمن لمواجهات التمهيدي.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ الانطلاق من خارج الارض يصعب مهمة المعسكر الخارجي

▪︎ منافسا الهلال في افضل وضع قبل الجولات المرتقبة

▪︎ ريون سبورت يؤكد الجاهزية عبر بطولة سيكافا

▪︎ ما حقيقة تواجد محترف الهلال السابق مع الفريق الرواندي ،،

▪︎ شبيبة القبائل يهدد المريخ بمعسكر اوربي

▪︎ تسجيلات الهلال في السليم ووصول بطاقة الجزائري بول عويدات

▪︎ كشف الهلال يصل الى ٢٧ لاعبا للمستوى المحلي والقاري

▪︎ أزمة مبومبو تحرم الهلال من التعاقد مع محترف ثالث جديد ،

▪︎ شيبوب يقود سيمبا في الابطال فهل يواجه الهلال قي المجموعات ،،،

▪︎ بعد مطب غانا وجنوب افريقيا لبطولة الامم ؛السودان يترقب قرعة المونديال ،،،،

▪︎ عروض الاحتراف تنهال على نجوم الجزائر بعد الإنجاز القاري

▪︎ هزيمتان لليفربول في البطولة الدولية قبل انطلاقة الموسم ومواجهة السيتي

▪︎ سخرية مدرب الجزائر قادته لتحقيق اللقب القاري الكبير

▪︎ الجونة يحرج الزمالك ويقرب الاهلى من لقب الدوري المصري ،،

▪︎ طرائف وغرائب من قرعة النسخة الحالية للابطال

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# تواجه القمة السودانية الهلال والمريخ سباقا مع الزمن قبل مواجهتي الدور التمهيدي في الابطال ، خاصة وان الذهاب يلعب خارج الارض مطلع الاسبوع الثاني من الشهر القادم ،،

الهلال مطالب بصرف النظر عن معسكر تونس. الذي لم يعد ذات جدوى في ظل مواجهة الهلال لفريق ريون سبورت الرواندي،،

الهلال مطالب بتكثيف الأعداد لتعويض فترة التوقف وحتى يكون في وضع افضل خاصة وان منافسه خارج للتو من بطولة سيكاف حقق فيها ما حقق من انتصارات وتعرض للخسارة وودع ،،

وبكل تأكيد وهو يشارك في هذه البطولة كان يضع حسابا للمشاركة الافريقية قبل ان يعرف حتى من يواجه في هذه البطولة ،وفي الأخبار ان كشف الفريق يضم لاعب باسم سيدي بيه وربط البعض بينه وبين محترف الهلال السابق. لكن كل ذلك لم يتضح بعد وفي النهاية ينشط عدد من المحترفين المغمورين من المنطقة مع الفريق ،،

الهلال وفي اطار استعداداته للموسم اكمل تسجيلاته بالامس ووفق في اضافة الثنائي العربي المحترف التونسي والجزائري وبعد هذا يبقى كيفية التجهيز والتدريبات والاستعداد للمرحلة القادمة

بالامس وصلت بطاقة المحترف الجزائري بول عويدات وهو بالمناسبة اخر لاعب أضيف للكشف في اخر يوم للتسجيلات ،،وينتظر الهلال بطاقة التونسي من الاتحاد الأردني بعد ان اكمل كافة التفاصيل وتطابقت البيانات ،،

وكان الهلال قد اضاف نجم شبابه السابق عمر سفاري من جديد للكشوفات ليكتمل العدد الى ٢٧ لاعبا ،،

وكانت أزمة المحترف مبومبو قد ألغت صفقة ثالثة للهلال مع احد المهاجمين المرشحين وكان الهلال قد رصد يعقوبو نجم الاشانتي والجزائري شيبان

موضوع مبومبو وتمسك الهلال به حال دون المحترف الثالث الجديد لان لائحة الاجانب تقضى التعاقد مع ثلاثة محترفين فقط والان باستثناء جمال سالم لا يوجد لاعب مجنس ان يلعب كوطني مع الفريق ،،

الهلال مطالب بعد ان قرر اضافة اللاعب للكشف الافريقي ان يسارع في حفظ حقوقه ،،

# بالنسبة للمريخ فانه لحق نفسه بمحترف غاني في اللحظات الاخيرة كما كسب المخضرم نجم الاهلى والهلال وهلال الابيض نيلسون كازقيلا بعد ان استغنى عن سليماني ،،

وكسب مدافع الهلال السابق محمود امبدة وضحى بمدافعه حقار الذي قام بشطبه ، كما حول الجس للجريف غرب فريقه السابق،،

الان المريخ يعانى من غيابات كبار لاعبيه عن التمارين للمطالب وعلى رأسهم السماني الصاوي والذي يتوقع ان يكون أساسيا مع الفريق في الموسم الجديد ،،

والمريخ الذي سيتجه شمالا ويواجه شبيبة القبائل مطالب برفع نسق الأعداد خاصة وان خصمه وبحكم القرب من اوربا ظل يقيم معسكراته قبل انطلاق مثل هذه البطولات في اوربا ،،

قلنا ونقول ان الانطلاق من الخارج سيصعب من مهمة المعسكرات الخارجية. ان كان الكوكي مصر على معسكر تونس من اجل الوديات ويمكن ان يستقدم الهلال فريق من افريقيا والدول المجاورة لمواجهته

إرهاق السفر مشكلة والجولات

الاولى لكلا الفريقين خارج الارض ،،

# البطولة الافريقية تحظى باهتمام كبير ، وهناك تركيز ايضا على نجم الهلال شيبوب الذي ينشط مع سيمبا التنزاني والذي سينطلق ايضا مع الفريق من الدور التمهيدي واذا تخطى هذه المرحلة والمرحلة التالية يمكن ان يواجه فريقه السابق الهلال في حال تأهله هو الاخر للمجموعات ويمكن ان يتواجه الفريقان ايضا في الكونفدرالية اذا كانت حظوظ الفريقين تقود لهذه المواجهة ،،

# في مصر كثر الحديث حول مشاركة فريق القرن في الدور التمهيدي لأول مرة ،،وفي النهاية الوضع حتمه عدد الفرق المشاركة والذي ازداد في هذه البطولة ل ٦١ فريقا عكس المرات السابقة فكان الإعفاء يشمل ٦ فرق وحتى الهلال السوداني كان يدخل من خلالها ،،،

اذا كان عدد الفرق المشاركة ٥٨ فريقا فكان سيتم إعفاء ٦ فرق حسب تصنيفها ثم تجرى مباريات الدور التمهيدي ل ٥٢ فريقا يتأهل منها ٢٦ ويضاف لها الستة ليكتمل العدد ل ٣٢ عدد فرق دور ال ٣٢ ،،

الان وبالوضع الجديد سيصعد ٢٩ فريقا من ال ٥٨ المشاركة ويضاف لها الثلاثي لتكمل دور ال ٣٢ ،،

هذا هو الوضع ومن المفترض ان يكون مفهوما لسياسات الكاف في حكاية الانطلاقة من الدور التمهيدي من عدمها ،،

،،،من غرائب هذا الامر ان اطلع برة وبطل الصومال التى اكدت مشاركتها وكانت سببا في ابعاد الاهلى من المشاركة مباشرة من الدور الاول ستقع في شر أعمالها بعد ان أوقعت القرعة الفريق مع بطل الدوري المصري ويتوقع ان يفوز الأهلى رايح جاي. بالعدد الذي يريد ،،،

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لحن الختام

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# والحديث عن ابطال افريقيا يقود لتميز السودان ومشاركته دائماً بأربعة فرق

بلدان كبيرة وعريقة في القارة على رأسها ساحل العاج لاتزال تشارك بفريق واحد في الابطال ،،

نتمنى ان تكون النتائج هذا الموسم مشرفة حتى نحافظ على سجلنا وتفوقنا

ومعروف ان الدول التى تشارك بفريقين ابرزها مصر وتونس والجزائر والمغرب والكاميرون وجنوب افريقيا والكونغو الديمقراطية والسودان ،،،،،

– على مستوى الكونفدرالية لم نركز على اهلي شندي والخرطوم الوطني بحكم المواجهات السهلة للفريقين في مواجهة فريقين مغمورين من جيبوتي وكينيا ، نتمنى لهما التوفيق وسيكون التحدى الأكبر في الدور الاول اما تاهل مباشرة للمجموعات او لعب الملحق ،،

# في مصر لم يحسم حتى الان اسماء الفرق التى ستمثل في الابطال والكونفدرالية وان كانت محصورة بين الثلاثي الاهلي والزمالك وبيراميز ،،

الاهلى اقترب من اللقب بعد تعثر الزمالك امس الاول امام الجونة بالتعادل وأصبح للزمالك ٦٩ نقطة تفصله نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب ال ٧٠ نقطة والتى انتهت مبارياته

وللأهلى ٧٤ نقطة ويحتاج لنقطة واحدة من مباراتيه امام المقاولون العرب غداً الاربعاء في نفس الوقت الذي سيلعب فيه الزمالك مع الإسماعيلي ، ثم سيكون الختام المواجهة المرتقبة للعملاقين الاهلى والزمالك الاحد القادم ،،

واضح ان الاهلى اقترب وحظوظ الزمالك كبير ويحتاج لنقطة من مباراتيه لتأمين مشاركته في الابطال ويعيش بيراميدز على أمل ضعيف ليشارك في الابطال بدلا من الكونفدرالية في حال هزيمة الزمالك من الإسماعيلي والاهلى ،،

امم افريقيا كانت قد تسببت في هذا الوضع وتأجيل هذه المواجهات وعدم تحديد الابطال حتى الان ،،

أمران أحلاهما مر بالنسبة للأهلي وهذا الوضع ، فالزمالك عدوه الاول والان ظهر بيراميدز وكراهية من نوع اخر بينه والاهلى ،، ترى كيف تأتي المباريات والنتائج ،،،

الإثارة موجودة في كل مكان ،،

# خضع براهيمي للكشف الطبي للانتقال للريان القطري عقب البطولة الافريقية بعد انتهاء عقده مع بورتو البرتغالي ،، لينضم لزميله في المنتخب بغدادي والذي ينشط مع السد

وهناك مفاوضات مع لاعبين اخرين من الجزائر للاحتراف في قطر

وهكذا يفتح الإنجاز الافريقي الباب للعديد من لاعبي المنتخب الجزائري للانتقال للعديد من الفرق في اوربا والخليج وغيرها ،،تتويج الجزائر منح بريقا لكل اللاعبين الجزائرين الذين نشطت العديد من الفرق للتعاقد معهم وعلى رأسهم الهلال الذي تعاقد مع بول عويدات مؤخراً ،،

اسماعيل بن ناصر سينتقل الى ميلان

الغرافة تعاقد مع سفيان هنى ،،،

# بعد قرعة امم افريقيا والتى عقدت موقف السودان وهي توقعه مع غانا وجنوب افريقيا ، فان السودان يترقب الاسبوع القادم قرعة امم افريقيا لكاس العالم قطر ٢٠٢٢

برغم ان فرصة البطولة ضيقة وفي النهاية تعتمد على ابطال المجموعات الخمسة فان الآمال مشروعة ونتمنى ان تأتي رحيمة ،،

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الحالة

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# من مباراتين في جولته العالمية في اميركا خسر ليفربول مرتين من بروسيادورتموند ومن إشبيلية

الخسارة لا تشبه بطل اوربا. الذي اعتمد على الشباب. البدلاء والنجوم الجدد في غياب العديد من العناصر الاساسية

المحك الكبير للفريق مباراته القادمة مطلع اغسطس في الدرع الخيرية في مواجهة مانشيستر سيتي ،،

تأخر انضمام محمد صلاح وماني بسبب المشاركة في امم افريقيا ،،

# وعلى ذكر امم افريقيا فان المواقع تتناقل السخرية الزائدة عن الحد والتى يتمتع بها مدرب الجزائر جمال بلماضي والتى كانت سببا في فوز منتخب بلاده باللقب خاصة تعامله مع الصحافة او الاعلام والمؤتمرات الصحفية ،،

مع البدايات وقبل لقاء السنغال في المجموعات سئل عن تشكيلة فريقه المتوقعة ، فذكر لهم تشكيلة السنغال من طقطق للسلام عليكم ،،

وبعد التتويج قالت له صحفية سنغالية ان الجزائر فازت باللقب برغم ان السنغال كانت الأفضل وحتى هدف الجزائر عكسي من نيران صديقة ، فقال لها ما في مشكلة أنتو شيلوا الكورة وامشوا بيها السنغال ونحن ندخل بلادنا بالكأس ،،

كما انه عندما سئل لماذا تجاهل عدد من اللاعبين الآخرين ولم يضمهم للمنتخب قال انه لا يوجه الدعوات لزفاف شقيقته وانما يختار لاعبين ليمثلوا الجزائر ،،

وتتواصل الإثارة وأمم افريقيا حاضرة تماماً ،،

# بعد استقالته من تدريب المغرب رسميا يقترب المدرب الفرنسي رينار من تدريب المنتخب السعودي ،،