حرب اليمن تشعل الخلاف السعودي الاماراتى.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بدأت عدد من الصحف الغربية تتحدث عن تصاعد الخلاف بين الإمارات والسعودية حول بعض الملفات اهمها حرب اليمن.

محللون في صحف عالمية كبرى يميلون الى ترجيح مقولة إن قرار الإمارات بإعادة انتشار قواتها في اليمن ربما كان هو القشة التي قصمت ظهر البعير وعجلت باظهار ما كان مكتوما . تسريبات متعددة أكدت صحة الخلافات المستمرة بين البلدين منذ مدة وانها ليست جديدة لكنها كانت بعيدة عن الاعلام حتي طفي الي السطح مؤخرا الخلاف حول الملف اليمني وهو الذي زاد من درجة التوتر بين شركاء التحالف اذ رات الرياض في الموقف الإماراتي طعنة في الظهر ومساعدة غير مباشرة لمن يحاربهم التحالف في اليمن في افشالهم للمخطط الأمريكي السعودي باستئصال الحوثيين او علي الاقل اخراجهم من دائرة الفعالية والتأثير ، وتري السعودية ان حلفاءها الاماراتيبن بحديثهم عن الانسحاب من اليمن او حتي اعادة الانتشار والتموضع يجعلون من هدف التحالف بسحق الحوثيين أبعد من أي وقت مضى عن التحقيق بل ونصرا غير مباشر للجيش واللجان الشعبية في اليمن وعموم المحور المناوئ للجبهة الامريكية السعودية ككل في المنطقة وعموم العالم .

تسريبات اخيرة أكدت ان الخلاف بدا بين الحليفين حول منطقة تركيز عمليات التحالف

ففي الوقت الذي تريد السعودية أن تركز العمليات القتالية للتحالف في منطقة شمال اليمن التي تأتي منها الهجمات في استهداف مطاراتها في أبها وجيزان تعطي الإمارات أهمية قتالية لجنوب اليمن، خاصة ميناء عدن خدمة لمشروعها الرامي الي السيطرة علي الميناء وبسط كامل نفوذها عليه بل وعلي كل موانى البحر الأحمر .

مصادر إكدت ان بن زايد يدعم الميليشيات الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لأن المخطط الاماراتي يكمن في التطلع لإنشاء دولة يمنية في الجنوب برعايته الكاملة، لتأمين سيطرتهم المحكمة على بوابات تجارة النفط العالمية في البحر الأحمر، حيث تمر فيه يوميًّا أربعة ملايين برميل نفط، ما يتعارض مع التطلعات السعودية من التدخل في اليمن”.

محللون رأوا أن “إعلان الإمارات سحب قواتها من اليمن، يعني انسحابًا من المعركة الجارية هناك، وترك السعودية لوحدها تخوض هذه المواجهة، يعني أن ابن زايد أصابه الملل من استمرار معركة طال أمدها، قد تهدد استقرار بلاده، لأن شركاءه من حكام باقي الإمارات السبعة يضغطون عليه للخروج من اليمن وعدم استمرار الزج بهم في اتون معركة غير معروفة النتائج.