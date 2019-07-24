بلاغ في مواجهة سيدة أساءت لقاضي المحكمة الشرعية عبر الفيس

حركت السلطات ببحري بلاغ جنائي في مواجهة سيدة في العقد الثالث من عمرها لإسائتها للسلطة القضائية عبر حسابها في صفحة الفيس لقاضي المحكمة الشرعية ببحري التي تعمل على تنفيذ القانون في تسليمها نفقتها الشهرية بعد أن فصلت المحكمة في الدعوى التي رفعت من قبل.

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وبحسب صحيفة الدار نجد أن السيدة تحضر شهرياً لاستلامها وتعرضت للقاضي بالاساءة عبر الفيس, عليه وبواسطة القاضي المشرف بتوجيه الشرطة بالمحكمة بالتحفظ عليها وتحريك اجراءات في مواجهتها ومن ثم مخاطبة المعلوماتية لاحضار تقريراُ حول ما نشر من اساءة للسلطات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)