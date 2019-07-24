الهلال يواصل إعداده.. والكوكي يغادر إلى بلاده مغاضباً

صرف نادي الهلال النظر عن معسكر تونس الإعدادي بعد مشاورات وترتيبات للمجلس مع قطاع الكرة بالنادي، وذلك نسبة لاقتراب موعد مباراة ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق رايون سبورت الرواندي يوم (9) أغسطس القادم ، وكذلك يتواجد (5) عناصر من الهلال ضمن صفوف المنتخب الأولمبي الذي غادر مساء أمس لجمهورية مصر العربية.

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ومن المرجح أن يغادر فريق الهلال لإقامة معسكر خارجي قصير في إحدى الدول الإفريقية قبل السفر إلى كيجالي الرواندية.

وكان فريق الكرة قد واصل تحضيراته تحت إشراف طاقم الجهاز الفني كاملاً، وبحسب صحيفة اليوم التالي، فإن الكوكي أبدى غضبه من إلغاء المعسكر بعد أن كان غادر إلى بلاده للترتيب للمعسكر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)