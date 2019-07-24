نيران الخلافات تندلع في اتحاد الكرة بين شداد ولجنة المسابقات

التاريخ: 24-يوليو-2019
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تفجرت الخلافات مجدداً بين رئيس اتحاد كرة القدم السوداني كمال شداد ولجنة المسابقات، وفي الوقت أعلنت اللجنة انطلاقة الموسم الجديد في الثامن عشر من أغسطس المقبل، تمسك رئيس الاتحاد كمال شداد ببداية المنافسة في الخامس عشر من ذات الشهر، وهو ما فجر خلافاً جديداً داخل الاتحاد العام.
وتواجه لجنة المسابقات أزمة بشأن برمجة المنافسة بعد إعلان مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والكنفدرالية.
ويشارك الهلال والمريخ في دوري أبطال أفريقيا، فيما يلعب الخرطوم الوطني وأهلي شندي في الكنفدرالية.
وسيواجه الهلال رايون سبورت، فيما يلعب المريخ أمام شبيبة القبائل وذلك في أحد أيام 20 ،19 ،18 من أغسطس لأداء جولة الإياب، فيما يلعب أهلي شندي أمام مانداري الكيني، ويواجه الخرطوم الوطني أرتا الجيبوتي وسيلعبان أحد أيام “20 ،19 ،18” جولة الإياب.
وبحسب صحيفة اليوم التالي، فإن موعد مباريات الاياب للفرق المشاركة افريقياً من شأنه أن يعمل على تضارب انطلاقة المنافس.
وتعاني منافسة الدوري الممتاز الأولى بالبلاد من أزمة كبيرة بعدما ظل التأجيل يتسيد الموقف في كل موسم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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