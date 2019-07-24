أماني موسى هلال تناشد المجلس العسكري باطلاق سراح والدها وأربعة من أشقائها

تحصلت صحيفة الدار حول تفاصيل الزيارة التي قامت بها أماني موسى هلال كريمة زعيم قبيلة المحاميد المعتقل قرابة العامين منذ عام 2017 بعد أحداث مستريحة.

وتجيء زيارة أماني موسى هلال للسودان قادمة من المملكة العربية السعودية حيث تقيم مع زوجها وأبنائها, وحضرت للخرطوم في رمضان الماضي واستقرت في بيت والدها وتحركت في طرح مبادرة لإطلاق سراح والدها واخوانها الأربعة المعتقلين مع والدها وهم: الحبيب موسى هلال, عبد الباسط موسى هلال, وفتحي موسى هلال, ومحمد موسى هلال, قبل أن تغادر الخرطوم للأمارات, وناشدت أماني موسى هلال طبقاً لتصيحات المستشار الصحفي والإعلامي للشيخ موسى هلال الأستاذ محمد الماحي ناشدت قيادات المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري والفريق ركن ياسر العطا رئيس اللجنة السياسية وعضو لجنة التفاوض في المجلس العسكري باطلاق سراح والدها لأن وجوده في المعتقل ظلم كبير.

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وطالبت بضرورة اطلاق سراح والدها خاصة أن البلاد مقبلة على تحول ديمقراطي وأن والدها تعرض لمؤامرة من قبل النظام السابق عندما رفض أن يكون أداة للحرب.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ موسى محمد حاج حمد الجعلي شيخ كدباس كان قد تقدم بمبادرة كدباس لاطلاق سراح الشيخ موسى هلال ومن المتوقع ان يزرو الخرطوم بهدف الإلتقاء برئيس المجلس العسكري الفريق أول البرهان ونائبه الفريق أول حميدتي بهدف اطلاق سراح زعيم قبيلة المحاميد بعد ان زار وفد الوساطة من قبيلة المحاميد كدباس العام الماضي مطالبين الشيخ الجعلي بالتةاصل لاطلاق سراح شيخ قبيلة المحاميد الشيخ موسى هلال.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)