إحباط محاولة انقلاب جديدة منسوبة لـ(الحركة الإسلامية) واعتقال رئيس الأركان المشتركة

التاريخ: 24-يوليو-2019
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ذكرت مصادر أنه تم اعتقال عدد من الضباط السودانيين وقيادات بنظام الرئيس السابق عمر البشير للتحقيق في محاولة انقلابية.
وأشارت المصادر إلى أن المحاولة قادها منسوبين لـ(الحركة الإسلامية السياسية) داخل الجيش السوداني.
وبحسب “الراكوبة نيوز” تم اعتقال رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، فضلاً عن القياديين علي كرتي والزبير أحمد الحسن.
يذكر أنه جرت عدة محاولات انقلابية ضد المجلس العسكري السوداني، بدأت في 13 يونيو الماضي، واعتقل الجيش مجموعتين من الضباط الأولى مكونة من (5) أفراد أما الثانية فعددها (12) فرداً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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