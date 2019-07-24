أدوات حديثة للتفتيش بسجن كوبر

التاريخ: 24-يوليو-2019 فى : حوادث 19 مشاهدة السجن الاتحادي بكوبر يعتبر من أعرق السجون بالسودان ويضم كافة القضايا الجنائية من السرقة وحتى جرائم القتل, لذلك تحرص إدارة السجن عبر إدارة السجون العامة والإصلاح على تحديث أدواتها داخل السجن. Advertisements وبحسب صحيفة الدار فقد قامت بادخال أدوات تفتيش حديثة مثل التي توجد بالمطارات بالتفتيش الشخصي عبر عصا اسطوانية تصدر أصواتاً في حال وجود أجسام غريبة والجناح الشرقي به نزلاء الانقاذ السياسيين من الرئيس المخلوع البشير واثنين وعشرين نزيلاً سياسياً, وكانت هنالك أخبار عن الإفراج عن الحاج عطا المنان ومامون حميدة وآخر إلا أن الإجراءات لم تكتمل للإراج عنهم, كما سوف يتم تقديم الرئيس البشير إلى محكمة الخرطوم شمال بحيازة النقد الأجنبي خلال الأيام المقبلة الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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