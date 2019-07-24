ضبط شبكة تقوم بتهريب البشر والمخدرات بعد مطاردة بالبطانة

تمكنت قوة مشتركة من شرطة محلية البطانة والمباحث المركزية بولاية القضارف من توقيف عصابة تهرب المخدرات بسهل البطانة، وضبط بحوزتهم (3) جوالات شاشمندي كانت في طريقها للخرطوم.

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وأوضح مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة عبد الله أحمد بحسب صحيفة الإنتباهة، أنه تم نصب كمين بسهل البطانة، وتم ضبط (3) عربات بوكس بدون لوحات تقوم بتهريب البشر والمخدرات، وضبطت عصابة المخدرات عقب مطاردة عنيفة، ودونت بلاغات تحت المادة (15/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالقسم الأوسط وحجز المعروضات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)