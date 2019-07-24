هيئة الدفاع عن “البشير” تتهم السلطات بعدم السماح لها بمقابلته

التاريخ: 24-يوليو-2019
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استعجلت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير الجهات المعنية في الرد على طلب تقدمت به للسماح لها بمقابلة “البشير” قبيل محاكمته التي يرجح أن تبدأ جلساتها في الأسبوع المقبل. وقال مصدر مطلع لـ “الأحداث نيوز” ان طلب مقابلة “البشير” تجاوز الأسبوعين دون ان ترد عليه الجهات المعنية. وأضاف بأن الهيئة سبق وان تقدمت بطلبات لمقابلة “البشير” وسمح لها في وقت وجيز غير أن الطلب الحالي تأخر كثيراً لافتاً إلى أن هذا التأخير غير مبرر.
واوضح المصدر بأن مقابلة “البشير” قبيل المحاكمة أمر ضروري, واعتبر عدم السماح للهيئة بالمقابلة في الوقت الحالي تخصم من حقه في الدفاعوتشكك في المحاكمة المرتقبة وفي أنها ستكون محاكمة سياسية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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