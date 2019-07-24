ضبط مطعم شهير يقدم لحوماً فاسدة بالعاصمة

التاريخ: 24-يوليو-2019 فى : حوادث 24 مشاهدة Advertisements تمكنت مباحث حماية المستهلك من ضبط مطعم شهير بمنطقة الرياض يقدم وجبات تحتوي على لحوم فاسدة لزبائنه، ونقلت المصادر أن معلومات توافرت بأن المطعم المذكور يستجلب لحوماً منتهية الصلاحية ويستخدمها في تصنيع الوجبات للزبائن، وفور توفر المعلومات وعقب التحري تم نصب كمين ومداهمة الموقع، حيث عثر بداخله على (2) كرتونة لحوم بقري (20) قطعة لحوم بجانب (7) أكياس لحوم فاسدة، وتم ضبط (13) كرتونة فراخ منتهية الصلاحية بجانب ضبط (11) كرتونة أجنحة فراخ جميعها فاسدة، ودونت بلاغات في مواجهة صاحب المطعم بحسب صحيفة الإنتباهة، وسيتم تقديمه للمحاكمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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