نجاة طبيب من الموت حرقاً داخل عربته

التاريخ: 24-يوليو-2019
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نجا نائب اختصاصي بمستشفى حلفا الجديدة من الموت بإعجوبة حرقاُ داخل عربته داخل سوق حلفا وعلمت مصادر أن الطبيب كان عائداً من عمله بالمستشفى الي منزله في وقت متأخر من ليلة أمس ، وشب حريق هائل داخل عربته فجاة نتيجة إلتماس كهربائي وأن الطبيب ترجل من العربة بمعاونة آخرين كانوا بالقرب من مكان الحادث مما أدى الي نجاته من الموت ، بيد أن الحريق إلتهم العربة وحولها الي كتلة متفحمة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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