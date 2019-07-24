الإرصاد تتوقع هطول أمطار خفيفة بالخرطوم اليوم

توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى منها الولاية الشمالية والأجزاء الشرقية لولاية شمال كردفان وولايات البحر الأحمر وشمال دارفور والقضارف.

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وقالت الوحدة في تقريرها اليومي أمس الثلاثاء إن حالة الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة ستشهد تجمعاً للسحب الرعدية في الأطراف الغربية لولاية الخرطوم والولايات المئكورة مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أماكن تواجدها.

وتوقع التقرير أيضاً وبحسب صحيفة المجهر هطول أمطار بولاية نهر النيل في وقت لاحق مع نشاط الرياح المثيرة للغبار في حزام الاواسط والأجزاء الشمالية من البلاد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)