مصرع وإصابة (21) شخصاً في حادث مروري بحلفا

التاريخ: 24-يوليو-2019 فى : حوادث 18 مشاهدة لقى ( 8) أشخاص مصرعهم وأصيب (4) آخرون بإصابات خطيرة إستدعت إسعافهم لمستشفى حلفا الجديدة وذلك إثر تعرضهم لحادث مروري بالقرب من القرية (6) عرب بمدينة حلفا جراء إصطدام عربة بوكس كانت تقل على متنها (12) شخصاً بشاحنة دفار . وقال شاهد عيان أمس أن الحادث نتج بسبب السرعة الزائدة لسائق العربة الدفار والذي أصيب بجروح بالغة الخطورة مضيفاً بأن شرطة مرور حلفا خفت الي موقع الحادث وقامت بنقل الجثث والمصابين الي مستشفى حلفا ، وشرعت في إتخاذ الإجراءات القانونية اللزنمة . Advertisements وبحسب صحيفة آخر لحظة ، أن العربة البوكس تحولت الي كومة من الحديد ، بسبب التصادم العنيف الذي وقع بين المركبتين . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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