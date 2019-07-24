أسر “الحاج عطا المنان” و”مامون حميدة” تنفذ وقفة أمام النيابة اليوم

تنفذ أسر عدد من قيادات المؤتمر الوطني الموقوفين بسجن كوبر على رأسها أسر المهندس “الحاج عطا المنان” ود. “مامون حميدة” و”آدم الفكي” وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة صباح اليوم باعتبار أن النيابة أصدرت قراراً بالإفراج عنهم بالضمان بيد أن سلطات سجن كوبر رفضت تنفيذ الأمر.

وقال مصدر مطلع من أسرة الحاج عطا المنان وبحسب صحيفة المجهر إنهم سيذهبون صباح اليوم للنيابة لمعرفة سبب عدم إمتثال سجن كوبر لسلطاتها, مشيراً إلى أن النيابة تعتبر سلطة مستقلة ويجب أن تمضي قراراتها على الجميع.

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ولفت المصدر إلى أن النيابة سبق أن حققت مع الحاج عطا المنان حول أراض يمتلكها وقدم لها دفوعاته وقررت النيابة إطلاق سراحه بالضمان, موضحاً أن سلطات سجن كوبر رفضت الامتثال للأمر, مبينة أن أمر الإفراج عنه ينعقد للمجلس العسكري فقط مشيراَ إلى أن وقفتهم اليوم ستشمل عدداً من الأسر خاصة الذين اتخذت النيابة قراراً بالإفراج عنهم بالضمان.

وقال مصدر من أسرة “مامون حميدة” إنهم شرعوا في إجراءات الضمان لكن سلطات سجن كوبر أكدت ألا علاقة لها باعتقالهم وأنهم موقفون بأمر اللجنة الأمنية بالمجاس العسكري.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)