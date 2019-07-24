التاريخ: 24-يوليو-2019
9 مشاهدة
قضت محكمة الأسرة والطفل بأم درمان برئاسة القاضي إبراهيم حسن أمس ، عقوبة السجن (3) أعوام بجانب الغرامة (10) آلاف في مواجهة رجل تحرش بطفل يبلغ من العمر (3) أعوام .
ويشير البلاغ حسبما جاء في قضية الإتهام الي أن المتهم يسكن بمنزل مجاور من أسرة الطفل بالثورة جنوب أم درمان وقام بإستدراجة وتحرش به وأبلغ الطفل المجني عليه أهله بالحادثة والتي أسرعت الي تدوين بلاغ بنيابة حماية الأسرة والطفل .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، تم عرض الطفل الي الكشف الطبي الذي أكد واقعة التحرش ، وتم القبض على المتهم للتحقيق ومن ثم قدم للمحاكمة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر السجن والغرامة لرجل تحرش بطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.