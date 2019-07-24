السجن والغرامة لرجل تحرش بطفل

التاريخ: 24-يوليو-2019 فى : حوادث 9 مشاهدة قضت محكمة الأسرة والطفل بأم درمان برئاسة القاضي إبراهيم حسن أمس ، عقوبة السجن (3) أعوام بجانب الغرامة (10) آلاف في مواجهة رجل تحرش بطفل يبلغ من العمر (3) أعوام . Advertisements ويشير البلاغ حسبما جاء في قضية الإتهام الي أن المتهم يسكن بمنزل مجاور من أسرة الطفل بالثورة جنوب أم درمان وقام بإستدراجة وتحرش به وأبلغ الطفل المجني عليه أهله بالحادثة والتي أسرعت الي تدوين بلاغ بنيابة حماية الأسرة والطفل . وبحسب صحيفة آخر لحظة ، تم عرض الطفل الي الكشف الطبي الذي أكد واقعة التحرش ، وتم القبض على المتهم للتحقيق ومن ثم قدم للمحاكمة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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