مواكب طالبية وإغلاق الطرق المؤدية للقصر

أغلقت قوات عسكرية الطرق المؤدية للقصر الرئاسي تخوفاً من وصول مواكب طالبية محيطة ومنعت السيارات والمواطنين “الراجلين” الاقتراب من القصر.

ومنعت القوات المؤلفة من الجيش والدعم السريع مواكب طالبية من جامعات مختلفة من دخول المقر الرئيس لجامعة الخرطوم أمس استجابة لدعوة دعا لها تجمع المهنيين، فيما نفذ موظفون ومهنيون بمؤسسات مختلفة وقفات احتجاجية تضامناً مع المفقودين في أحداث فض اعتصام القيادة العامة.

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وبحسب صحيفة الإنتباهة، فإن مواكب طالبية تحركت من محيط جامعة النيلين متوجهة صوب جامعة الخرطوم فيما سيرت طالبات جامعة القرآن الكريم موكباً من مباني “الطالبات” بأم درمان إلى مقر إدارة الجامعة بمسجد النيلين وسير طلاب جامعات بشارع عبيد ختم موكباً كبيراً.

في السياق نفذ مواطنون بأحياء الطائف شمال والرياض وقفة احتجاجية أمس تضامناً مع مفقودي فض الاعتصام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)