تحطيم أسنان شاب بسبب ( سفة ) تمباك

التاريخ: 24-يوليو-2019
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حطم شاب أسنان صديقه إحتجاجاً على رفضه منحه سفة صعود ( تمباك ) وقضت محكمة جنايات الخرطوم جنوب بتوقيع عقوبة السجن (3) أشهر في مواجهة المدان وألزمته المحكمة في الوقت نفسه بدفع مبلغ (15) ألف جنيه للمجني عليه عبارة عن تعويض للشاكي جراء الأسنان التي فقدها نتيجة الضربة بالطوبة التي قذفه بها صديقه المدان أسفرت عن سقوط أسنانه في الحال .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، فأن المجني عليه والمتهم كانوا يجلسون سوياً بأحد أحياء منطقة أنقولا جنوب الخرطوم ، وأن المجني عليه أخرج كيس تمباك وأن المتهم طلب إعطائه ( سفة ) ولكن صديقه رفض ذلك وقال له ( أنت ماراجل أمشي إشتري ) فأخذ المتهم طوبة وقذف بها صديقه فحطم أسنانه ، ودون المجني عليه بلاغاً في مواجهة المتهم وتم القبض عليه .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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