قوى الحرية والتغيير تمنح الجبهة الثورية مقعدين في مجلس السيادة

التاريخ: 24-يوليو-2019
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أكدت مصادر مطلعة أن المشاورات الجارية بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا حسمت مسألة التمثيل بالمجلس السيادي, وتوصلت لاتفاق أيضاً لتسمية رئيس الوزراء على أن يبدأ مهامه خلال شهر. فيما عاد إلى الخرطوم أمس “الثلاثاء” الوسيط الافريقي “محمد حسن لباد” بعد مشاورات واسعة بين الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وقالت مصادر مطلعة إن الطرفين توافقاً على منح الجبهة الثورية مقعدين مقابل ثلاثة لبقية مكونات التغيير في المجلس السيادي, كما شمل الاتفاق تسمية رئيس الوزراء على أن يبدأ مهامه خلال شهر, مؤكدة ان عقبة التمثيل في مجلس السيادة تم تخطيها بأن يكون نصيب قوى الحرية والتغيير من الشخصيات التي تمثل الاقاليم السودانية, دون اعتبار لأي إنتماءات سياسية.
واتفق الجانبان وبحسب صحيفة المجهر على ضرورة أن تمضي مفاوضات قوى الحرية مع المجلس الانتقالي مع الاستمرار في معالجة قضايا السلام حتى بعد تشكيل الحكومة وتضمينها في برنامج الحكومة وعملها على أن الحكومة الانتقالية ستخصص حيزاً لإجراءات بناء الثقة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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