(8) آلاف طالب يفشلون في استخراج الشهادة الثانوية

التاريخ: 24-يوليو-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة Advertisements قالت وزارة التربية والتعليم إن (8) آلاف طالب لم يستخرجوا الشهادة الثانوية بسبب الرقم الوطني أو طلاب أجانب لم يكملوا بياناتهم، وذكر مدير إدارة الامتحانات إسماعيل عوض أن الإدارة أنشأت مكتباً لمعالجة الاختلافات واستخراج باقي الشهادات حال تصحيح بيانات الطلاب الذين لم تستخرج شهاداتهم بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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