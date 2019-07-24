“حميدتي” يطالب بعدم إقامة مسيرة مؤيدة للجيش والدعم السريع

أبعد المجلس العسكري نفسه من الوقوف ضد (المدنية) ورفض الأفكار التي تروج بأنه يقف ضدها، وقال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو “حميدتي” إن المجلس ليس ضد المدنية، وإنه يسعى لإحداث الاتفاق بين الكيانات السياسية حتى لا يحدث تشتت، وطالب بعدم إقامة مسيرة مؤيدة للجيش وقوات الدعم السريع.

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وطالب “حميدتي” على نحو مفاجئ بحسب صحيفة الإنتباهة، حشداً جماهيرياً بأم درمان بأن يردد معه (مدنياووووو)، مستهجناً حديث من يرددون كلمة (مدنية) وهم لا يعرفون المدنية، ولا الأسس التي تبنى عليها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)