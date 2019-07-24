التاريخ: 24-يوليو-2019
29 مشاهدة
أبعد المجلس العسكري نفسه من الوقوف ضد (المدنية) ورفض الأفكار التي تروج بأنه يقف ضدها، وقال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو “حميدتي” إن المجلس ليس ضد المدنية، وإنه يسعى لإحداث الاتفاق بين الكيانات السياسية حتى لا يحدث تشتت، وطالب بعدم إقامة مسيرة مؤيدة للجيش وقوات الدعم السريع.
وطالب “حميدتي” على نحو مفاجئ بحسب صحيفة الإنتباهة، حشداً جماهيرياً بأم درمان بأن يردد معه (مدنياووووو)، مستهجناً حديث من يرددون كلمة (مدنية) وهم لا يعرفون المدنية، ولا الأسس التي تبنى عليها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “حميدتي” يطالب بعدم إقامة مسيرة مؤيدة للجيش والدعم السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.