الوسيط الإثيوبي يطلع قيادات بلاده على سير المفاوضات

التاريخ: 24-يوليو-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة بدأ الوسيط الإثيوبي محمود درير ، زيارة خاصة لبلاده تهدف لإطلاع القيادة في إثيوبيا حول آخر مستجدات المفاوضات بالسودان . وأكدت مصادر دبلوماسية بالسفارة الإثيوبية بالخرطوم ، بأن الوسيط سيطلع القيادة حول آخر المستجدات والتطورات وماتوصلا إليه من إتفاق حتى الأن . Advertisements وقالت المصادر أن زيارة المبعوث لاعلاقة لها بالمفاوضات الجارية حالياً بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية . وبحسب صحيفة آخر لحظة ، أن حكومة الجنوب دفعت بطلب للإتحاد الأفريقي إستضافتها لمحادثات بين الحكومة والحركات المسلحة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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