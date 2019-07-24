عرمان: لن أكون في أي جهاز تنفيذي في الفترة الإنتقالية أو غيرها

أعلن الأمين العام للحركة الشعبية, القيادي بالجبهة الثورية ياسر عرمان عدم نيته لعب أي دور في المجلس السيادي أو مجلس الوزراء خلال الحكومة الإنتقالية المرتقبة, ووصف مجيء الجبهة الثورية إلى أديس أبابا بأنه انتصار لقوى الحرية والتغيير.

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وقال عرمان في تسجيل صوتي بمداخلة على “واتساب” أمس: “لا أريد أن ألعب أي دور في المجلس السيادي أو مجلس الوزراء ولو أردنا السلطة لشربنا القهوة في الخرطوم منذ زمن بعيد” وأضاف رفضت خمس وزارات لم ولن أكون في أي جهاز تنفيذي في الفترة الإنتقالية أو غيرها”.

وأكد أن الغرض الرئيسي هو السودان وتوحيده على أسس جديدة, وبحسب صحيفة الصيحة, شدّد عرمان بأن “الثورية” مؤسس “للحرية والتغيير” ويجب أن تكون في داخلها, ونوّه إلى أنه بدون الحركات المسلحة لن يتم ايجاد مدخل جدي لإصلاح الترتيبات الأمنية, وأضاف بانه رغم رفضهم لمشروع الإسلام السياسي الذي جاء به المؤتمر الوطني فإن هناك إسلاميين تحدثوا ضد هذا المشروع وآخرين راغبون في التغيير, وقال “سنستجيب لصوت العقل لبناء تحالف وطني كبير يسع الجميع للوصول إلى سودان جديد قائم على المواطنة بلا تمييز.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)