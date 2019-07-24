النيابة تطلب شريط فيديو انقلاب (30 يونيو 1989)

طلبت النيابة العامة من المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون مدها بنسخة من شريط فيديو لانقلاب (30) يونيو 1989م، ويأتي الطلب وفقاً لمصادر عدلية في ما يتعلق بالبلاغ المدون بشأن تقويض النظام الدستوري في ذات العام بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير والمدون من حاتم الوسيلة الريح السنهوري.

ونبهت المصادر إلى إصدار أوامر تكليف بالحضور قريباً لإبراهيم السنوسي وغازي صلاح الدين وعلي الحاج لورود أسمائهم في التحري بالقضية.

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وفي منحى منفصل ذكرت المصادر أن عملية نقل (200) وكيل نيابة شملت وكلاء النيابة الذين يتحرون مع رموز النظام المباد، ونبهت إلى إبعاد ونقل وكيل نيابة الخرطوم شمال عقب إصداره في البلاغ (5650) أمر قبض وحظر سفر بحق البشير وبعض رموز النظام المباد.

وقالت إن من ضمن من تم استهدافهم بالنقل المتحري في حاوية المخدرات التابعة لجهة رسمية بحسب صحيفة الإنتباهة، وإصدار أمر قبض ضد نافذين وضباط نظاميين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)